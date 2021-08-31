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План вакцинации от коронавируса на Ставрополье выполнили на 50%

Для вакцинации 60% взрослого населения края необходимо привить 1,3 млн человек

СТАВРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Чуть более 50% жителей Ставропольского края, подлежащих вакцинации от коронавируса, сделали хотя бы одну прививку. Завершили вакцинацию 45%, сообщили во вторник в краевом оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса.

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"В Ставропольском крае за последние сутки вакцину от новой коронавирусной инфекции получили 2 514 человек. Общее число привитых первым компонентом в регионе достигло 651 664. Второй компонент получили 586 909 человек", - говорится в сообщении.

Ранее власти региона отмечали, что для вакцинации 60% взрослого населения края на Ставрополье необходимо привить 1,3 млн человек. "Среди тех, кто привился от коронавируса, 189 630 человек - в возрасте старше 60 лет. Из них за последние сутки - 672", - отмечается в сообщении оперативного штаба.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров отмечал снижение темпов вакцинации в крае, на своей странице в Instagram он провел опрос о причинах отказа от вакцины. Среди причин участники опроса называли недостаточность обследований перед вакцинацией. Глава региона поручил краевому Минздраву проработать в ближайшие дни возможность бесплатного анализа на антитела для пациентов от 60 лет и старше.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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