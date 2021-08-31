Суд оставил без изменения приговор экс-главе администрации Новочеркасска по делу о взятке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /ТАСС/. Ростовский областной суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб защиты и обвинения на приговор бывшему главе администрации Новочеркасска Игорю Зюзину, приговоренному к штрафу по делу о получении взятки в размере 2,6 млн рублей. Об этом во вторник сообщили на сайте суда.

В апреле Октябрьский районный суд Ростовской области назначил Зюзину штраф в размере 4,5 млн рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на три года. С учетом срока содержания под стражей и домашним арестом штраф был уменьшен до 3 млн рублей.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 30 августа 2021 года приговор Октябрьского районного суда Ростовской области от 30 апреля 2021 года в отношении Зюзина Игоря Юрьевича оставлен без изменения, апелляционное представление старшего прокурора управления по ЮФО ГУ Генеральной прокуратуры РФ по ЮФО, апелляционное представление государственного обвинителя, апелляционная жалоба защитника-адвоката - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Бывшего чиновника задержали в 2019 году. По данным следствия, в 2017 году Зюзин, занимая должность мэра города Зверева Ростовской области, по предварительному сговору со своим заместителем Альбиной Порошиной получил взятку в размере 2,6 млн рублей от директора коммерческой организации. Как уточнили в Следственном комитете, Порошина дала изобличающие показания на Зюзина, из которых стало известно о его причастности к получению взятки. Порошина уже приговорена за получение взятки к длительному сроку лишения свободы.

Зюзин руководил администрацией Новочеркасска с декабря 2017 года, мэром Зверева он был с 2013 по 2017 год.