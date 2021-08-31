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Генподрядчика по строительству петербургской подземки "Метрострой" признали банкротом

В организации ввели процедуру конкурсного производства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Крупнейшая петербургская компания по строительству метрополитена "Метрострой" признана банкротом по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В организации ввели процедуру конкурсного производства, говорится в материалах в картотеке суда.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в решении, полный текст которого пока не опубликовали.

Компания вела свою историю с 1941 года и занималась строительством всех станций метро в Санкт-Петербурге, а также монтажными работами на других крупных объектах в городе. В феврале 2020 года суд ввел в отношении нее процедуру наблюдения и назначил временного управляющего.

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