{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Похолодание придет в Московский регион с 3 сентября

Температура будет ниже нормы на 3-4 градуса
© Артем Геодакян/ТАСC

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Похолодание до 2 градусов ночью и 11 градусов днем придет в столичный регион в пятницу. Температура будет ниже нормы на 3-4 градуса в этот период, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве лето прощается с нами. <...> В дальнейшем понижение температуры, и уже как-то некомфортно совсем даже слышать. 3 сентября температура в Москве 5-7 градусов ночью, а по области - до 2 [градусов]. Как-то отвыкли мы уже от таких температурных значений, сразу начинаешь поеживаться, ничего не сделаешь. Дневные температуры будут тоже невысокие - 11-13 градусов", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, такой температурный фон в столичном регионе сохранится до конца недели. "Такой температурный фон примерно на 3-4 градуса ниже многолетних значений", - отметил метеоролог.

Однако, по словам Вильфанда, жителям столичного региона стоит помнить, что после холодной и дождливой погоды наступает обычно период бабьего лета.

Путин наградил орденами Мужества посмертно летчиков Ил-112В, разбившегося в Подмосковье
Читать полностью