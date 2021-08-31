Мишустин откроет второй день II просветительского марафона "Новое Знание"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин 2 сентября в рамках II просветительского марафона "Новое Знание" проведет лекцию для студентов и школьников. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Российского общества "Знание".

"Второй день марафона откроет председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который проведет лекцию в формате открытого урока для студентов и школьников", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков подтвердил эту информацию. "Премьер-министр примет участие во втором дне марафона, прочитает лекцию школьникам и студентам", - сказал он.

В пресс-службе общества "Знание" напомнили, что 1 сентября пройдет встреча президента России Владимира Путина со школьниками - победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

О марафоне

Просветительский марафон, организованный обществом "Знание", пройдет с 1 по 3 сентября по всей России. Все выступления можно будет посмотреть на сайте марафона, а также в группе "Знания" в социальной сети "ВКонтакте".

В марафоне примут участие более 150 лекторов и наставников - это успешные бизнесмены, ученые, представители культурной сферы, спортсмены, видные государственные деятели. Они выступят в рамках шести просветительских треков - "Знание", "Спорт", "История и культура", "Наука и технологии", "Цифровой мир и медиа", "Бизнес". Трансляции будут организованы из студий в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, в Иннополисе (Татарстан) и во Владивостоке.

Среди спикеров просветительского марафона заявлены министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, хоккеист Александр Овечкин, дирижер, педагог и общественный деятель Юрий Башмет, российский музыкант, режиссер и продюсер Василий Вакуленко (Баста), основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, профессор Гарвардского университета, главный научный сотрудник НИУ ВШЭ Эрик Маскин и другие.

География марафона охватывает 36 локаций в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Чебоксарах, Красноярске, Иннополисе и других городах. В программе запланированы не только выступления из студий, но также онлайн-включения и видеоэкскурсии с производственных и научных предприятий, театров, офисов компаний и спортивных стадионов.