Эксперт: лечение подростков в детских онкоцентрах до 21 года повысит успех терапии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Принятое правительством решение продолжать лечение подростков с онкологическими заболеваниями в детских профильных больницах и после 18 лет существенно улучшит эффективность лечения и повысит процент выздоровлений у этой категории пациентов. Об этом во вторник журналистам сообщил главный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев.

"Это очень важное решение и оно дает нам возможность резко улучшить успех терапии подростков. Установлено, что если применять высокоинтенсивные протоколы к подросткам в возрасте 18-21 лет, то мы можем получить очень высокие цифры выздоровления - порядка 85-95%", - отметил Румянцев.

Ранее правительство РФ разрешило детским онкологическим центрам продолжать лечение пациентов до тех пор, пока им не исполнится 21 год, чтобы терапия не прерывалась в связи с необходимостью поиска новой клиники. Такие изменения внесены в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и утверждены постановлением правительства. По прежним правилам пациенты детских онкологических клиник в день наступления совершеннолетия должны были перейти во взрослую больницу, независимо от состояния, этапа терапии и специфики самого заболевания.

"Отрадно, что наши обращения в структуры правительства и законодательной власти были услышаны. Это очень важное решение, и оно дает нам возможность резко улучшить успех терапии подростков", - заключил он.

Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из главных направлений национального проекта "Здравоохранение". Нацпроект предусматривает масштабное переоснащение онкодиспансеров современным оборудованием и открытие центров амбулаторной онкологической помощи. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.