Золотая осень и листопады начнутся в ЦФО после 3 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Понижение температуры днем до 7-12 градусов тепла прогнозируется в Центральном федеральном округе (ЦФО) с 3 сентября. В связи с этим листья начнут активно желтеть, а в пятницу и субботу уже начнется листопад, рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"После 3 сентября осень станет "желтеть" и начнется первый листопад! В Центральной России поворотным моментом сезона для растений станет переход среднесуточной температуры воздуха через 10 градусов тепла в сторону понижения и произойдет это уже 3 сентября, когда ночью резко похолодает до 2-7 градусов тепла, а днем будет не выше 7-12 градусов тепла", - рассказал он.

По словам Тишковца, такая температура является для "фабрики фотосинтеза" критической. "Происходит ее замедление и прекращение работы: хлорофилл распадается и перестает маскировать своим зеленым цветом другие пигменты участников фотосинтеза. Леса кое-где станут примерять желтую позолоту, может даже и появиться первый багрянец, что станет предтечей к золотой осени", - объяснил метролог.

Кроме того, в результате усиления холодных и традиционно порывистых северных ветров с этого момента начнется первый листопад. "Самые сильные ветры на этой неделе прогнозируются в пятницу и субботу, когда скорость в порывах может достигать 12-17 м/с, а на северо-западе России - штормовых показателей до 17-22 м/с. В такой обстановке октябрьского холода и сильного ветра начнется и первый листопад", - сообщил Тишковец.