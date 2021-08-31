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ЕГЭ

Зюганов заявил о вреде ЕГЭ для детской психики

По словам лидера КПРФ, система ЕГЭ не дает возможности ребенку развиваться

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Обязательный единый государственный экзамен пагубно влияет на психику школьников и лишает их возможности развиваться, убежден лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"По ЕГЭ - надо убрать эту бабу-ягу из школы, она просто изуродовала психику детей и не дает возможности ребенку развиваться", - заявил он на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

КПРФ последовательно выступает за отмену обязательности ЕГЭ, это положение входит в программный законопроект компартии "Образование для всех", напомнил в свою очередь первый зампред ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

"В нашем законопроекте прописано исправление системных ошибок: мы считаем, что на этом этапе надо отменить обязательность ЕГЭ. Выпускник школы, абитуриент вуза должен иметь право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом", - подчеркнул он.

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Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияЕГЭ
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