Площадь цветочных теплиц удвоят в Ставрополе к 2023 году

СТАВРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Площадь муниципальных цветочных теплиц практически удвоят в Ставрополе к 2023 году. Администрация запланировала строительство более 800 кв. м новых теплиц для обеспечения города собственной рассадой, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации.

"Разрабатывается проект строительства двух тоннельных теплиц общей площадью более 800 кв. м. Они позволят круглогодично получать большие объемы рассады в защищенном грунте. Постройки будут оснащены современными технологиями - вентиляция, обогрев, затемнение, система полива, фотохимический контроль, подкормка углекислым газом. Реконструируют и старое строение в 1 000 кв. м. Там заменят оборудование и стекольные рамы", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации города, предполагается, что строительство новых теплиц начнется в 2022 году, чтобы получить первую рассаду к 2023 году. Расширение площадей позволит на 50-70% закрыть потребность города в цветах.

"Сейчас основную часть растений приходится закупать в других городах. Устаревшая теплица "Горзеленстроя" не способна вместить такое количество рассады. Строение XIX века уже давно износилось и сотрудникам сложно соблюдать технологии выращивания. Предприятию необходим новый тепличный комплекс", - пояснили в пресс-службе.

По данным администрации, цветы специалисты "Горзеленстроя" ежегодно высаживают на ковровых клумбах, розариях вдоль дорог, в цветниках и вазонах как в центре города, так и в его микрорайонах. В 2021 году в озеленении города использовали уже 600 тыс. цветов, еще 150 тыс. планируют высадить на улицах города осенью.

Ставрополь с населением более 450 тыс. человек является самым крупным городом края. В 2013 году муниципалитет впервые участвовал в всероссийском конкурсе самых благоустроенных городских (сельских) поселений России. Дважды Ставрополь признавали по результатам конкурса самым благоустроенным городом страны.