Минюст подготовит законопроект о запрете взысканий на социальные выплаты

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции России в кратчайшие сроки подготовит законопроект, который сделает невозможным взыскание по долгам из средств социальных выплат. Об этом во вторник сообщил первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук, комментируя выдвинутое президентом России на съезде "Единой России" предложение запретить списывать долг со средств социальной поддержки граждан.

"Необходимо исключить возможность обращения взыскания по исполнительным документам на выплаты гражданам, назначаемые президентом и правительством. Для этого Минюстом России совместно с заинтересованными органами в ближайшее время будет подготовлен проект федерального закона, предусматривающий невозможность обращения взыскания на выплаты, имеющие статус социальной поддержки", - сообщил Забарчук.

Он также отметил, что частично этот механизм уже прописан во вступивших в силу с 1 июня 2020 года изменениях в закон "Об исполнительном производстве", согласно которым взыскание в рамках исполнительного производства не может быть обращено на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, выплачиваемую в соответствии с указом президента РФ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей". По словам Евгения Забарчука, обращение взыскания на эти средства в рамках исполнительных производств не осуществлялось. ФССП России, Банк России и Пенсионный фонд РФ проинформированы об адресной направленности указанных выплат и безусловном исполнении требований законодательства.

Ранее на съезде "Единой России" Владимир Путин предложил закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий в ходе исполнительных производств, а те средства социальной поддержки, которые уже были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть.

Механизм окрашивания соцвыплат

Вступившие в силу с 1 июня 2020 года изменения в закон "Об исполнительном производстве" предусматривают так называемый механизм "окрашивания" - идентификацию видов платежей, поступающих на любой банковский счет гражданина, а также их отдельный учет. Специальные коды введены в отношении выплат, на которые не может быть обращено взыскание, а также доходов, на которые установлены ограничения по размеру их удержания.

Лица, выплачивающие гражданину зарплату или иные доходы, в отношении которых установлены ограничения, обязаны указывать в расчетных документах соответствующий код вида дохода. Порядок указания кода вида в расчетных документах установлен Банком России. Законодательством установлена также обязанность банка самостоятельно осуществлять расчет суммы денежных средств, находящихся на банковском счете должника, на которую может быть наложен арест или обращено взыскание. А в случае фактов неправомерного списания банками и кредитными организациями денежных средств должника, обладающих "иммунитетом", организации подлежат привлечению к административной ответственности по п. 3 ст. 17.14 КоАП РФ ("Нарушение законодательства об исполнительном производстве").

В новость внесена правка (14:32 мск) - передается с исправлением года в 3-м и 5-м абзацах, верно - с 1 июня 2020 года.