Первую школу по проекту сотрудничества в строительстве с Белоруссией открыли под Воронежем

ПОС. СТРЕЛИЦА /Воронежская область/, 31 августа. / ТАСС/. Первую школу, построенную белорусской компанией по пилотному проекту развития сотрудничества с Белоруссией в строительной сфере, открыли в поселке Стрелица в Воронежской области, передает корреспондент ТАСС. В церемонии открытия приняли участие посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и глава региона Александр Гусев.

"Отличный объект, мы его уже осматривали на этапе подготовки к этому мероприятию. Сделано все с душой, сделано все качественно. И внутри этой школы появится один очень важный элемент - это музей российско-белорусской дружбы", - отметил Гусев.

Глава региона передал школе два новых автобуса, по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко директору школы подарили трактор для уборки территории, в том числе от снега.

Школа сдана в эксплуатацию по пилотному проекту развития сотрудничества в строительной сфере между Белоруссией и Воронежской областью по инвестиционно-строительному принципу с привлечением экспортного кредита ОАО "Банк развития Республики Беларусь". К реализации проекта привлечены белорусские производители строительных материалов и оборудования, в их числе: ОАО "Могилевлифтмаш", ОАО "Гомельстройматериалы", ОАО "Керамин". Школу возвели менее чем за год на месте старой, 1955 года постройки. Она рассчитана на 520 учеников. Возвела ее белорусская компания "Белстройинжиниринг", инвестиции в проект составили 584 млн рублей.

"Уже решение есть еще одну школу строить на 500 мест плюс детский садик. Это и больший объем. <...> Это, безусловно, выполним в сроки, с высоким качеством, как и сделали первый проект", - отметил в ходе рабочей поездки в регион посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Воронежской области и правительством Белоруссии было подписано в октябре 2018 года в Могилеве в ходе V форума регионов России и Белоруссии, в котором приняли участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По подписанному документу стороны планируют развивать сотрудничество в сфере экономики, торговли, науки и техники, образования, здравоохранения, культуры, спорта, туризма и в других направлениях.