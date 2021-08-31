В Калужской области до ноября продлили режим повышенной готовности из-за пандемии ковида

ТАСС, 31 августа. Губернатор Калужской области Владислав Шапша внес изменения в постановление о введении в регионе режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, продлив срок его действия по 31 октября 2021 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба областного правительства.

"На территории региона режим повышенной готовности продлен по 31 октября 2021 года", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Срок действия режима повышенной готовности продлен по предложению главного государственного санитарного врача по Калужской области, отметили в пресс-службе. В числе действующих в регионе профилактических ограничений - обязанность соблюдать масочный режим в общественных местах, социальное дистанцирование, в том числе при проведении публичных, развлекательных, досуговых и деловых мероприятий. С учетом дистанцирования также должна рассчитываться предельная наполняемость залов, в том числе ночных клубов, баров и других аналогичных объектов. Пожилым и хронически больным людям рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 31 августа, в Калужской области с начала пандемии выявлено 44 989 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 41 358 человек, 590 пациентов умерли.