ИТМО в Петербурге запустит до 100 новых исследовательских лабораторий до 2030 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский университет ИТМО при реализации программы развития вуза до 2030 года планирует запустить до 100 новых лабораторий, направленных на проведение исследований мирового уровня. Об этом ТАСС сообщил во вторник декан инженерно-исследовательского факультета Алексей Слобожанюк.

"До 2030 года планируется открытие до 100 новых лабораторий", - сказал Слобожанюк.

Он пояснил, что одна часть этих лабораторий будет работать по ключевым направлениям развития вуза до 2030 года, а другая - по передовым научным направлениям.

"В таких лабораториях ученые будут ориентированы на самые прорывные исследования. В качестве менторов этого подразделения будут ученые мирового уровня. Результатом работы таких лабораторий должны стать публикации уровня Science и Nature, - отметил ученый.

По его словам, часть лабораторий будет открыта на территории института в Петербурга, а затем по мере строительства научно-образовательного и инновационного центра ИТМО Хайпарк (построят в городе-спутнике Петербурга Южный) новые лаборатории разместят там.