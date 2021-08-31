Показ фильма о спасении экипажа судна "Иртыш" прошел в посольстве Японии в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Предварительный показ документального фильма "День, когда пришел Иртыш", посвященного спасению русских моряков японцами во время Русско-японской войны 1904-1905 годов, прошел во вторник в посольстве Японии в Москве.

Картина повествует о малоизвестном эпизоде, произошедшем сразу после Цусимского сражения в 1905 году. Транспортное судно "Иртыш", входившее в состав 2-й Тихоокеанской эскадры, получило сильные повреждения. Экипажу тонущего корабля пришлось покинуть судно. На помощь русским морякам пришли жители японской деревни Ваки. Все 265 членов экипажа "Иртыша", среди которых было много раненых, оказались на берегу.

Жители префектуры Симанэ, на территории которой и была расположена деревня Ваки, ежегодно отмечают праздник "Росиа мацури" - "Русский праздник". Кроме того, в память о событиях 1905 года там открыт музей, в котором хранятся фотографии и личные вещи моряков, а на берегу установлена памятная стела. Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Владивостоке, а также японских городах Гоцу и Хамада.

Укрепление взаимопонимания

"Если люди будут обращать внимание только на темные стороны истории, то это не будет способствовать укреплению дружеских отношений между двумя народами, - отметил посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки перед показом фильма. - Зато важно освещать замечательные истории о дружбе между народами. Мы должны рассказывать людям именно об этих замечательных страницах и передавать их новым поколениям. Тогда дружба народов станет глубокой и вечной".

Дипломат подчеркнул, что экранизация спасения команды "Иртыша" будет способствовать распространению этой истории среди широкого круга россиян и японцев. "Надеюсь, что этот замечательный фильм послужит углублению взаимопонимания между народами Японии и России", - добавил Кодзуки.

Сохранение дружбы

В свою очередь кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов обратил внимание, что, несмотря на общую тенденцию к застою в отношениях между Россией и Японией, культурные и гуманитарные связи могут стать одним из основных ресурсов для сохранения дружеской атмосферы.

"Если смотреть на коллективный Запад, Япония - наиболее благоприятно настроенная к России страна. Это очень большой актив, который нужно сохранять. Во многом прошедший показ фильма вносит вклад в сохранение позитивной ситуации", - подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом ТАСС.