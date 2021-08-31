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Кузнецова призвала ускорить рассмотрение заявок добровольцев на участие в ликвидации ЧС

Омбудсмен предложила скорректировать регламенты по участию волонтеров в ликвидации последствий стихийных бедствий

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая входит в пятерку списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, предложила скорректировать регламенты по участию волонтеров в ликвидации последствий стихийных бедствий, чтобы ускорить рассмотрение заявок добровольцев.

"К сожалению, сейчас мы видим, что рассмотрение заявок добровольцев, в том числе по тем инструкциям, которые есть в МЧС, может растянуться до месяца, а то и более. Есть бюрократические барьеры, которые препятствуют быстрому подключению волонтеров, которые хотят помогать. Мне бы хотелось рассмотреть возможность и откорректировать все сегодняшние регламенты по участию волонтеров в ликвидации последствий ЧС", - сказала Кузнецова во вторник на заседании комиссии Госсовета по направлению "Экологию и природные ресурсы".

По словам омбудсмена, слова которой цитирует пресс-служба "Единой России", помимо инструктажа и подготовки добровольцам требуется медицинское сопровождение. "Первичные инструкции есть, но нужно проработать вопрос о сопровождении добровольцев медиками в рамках борьбы с ЧС. Это новые вызовы к подготовке человека", - подчеркнула она.

Также Кузнецова отметила, что по поручению президента РФ дети, которые пострадали или находились в регионах, где прошли пожары, отправлены отдыхать в летние лагеря. "Очень хочется, чтобы эти решения происходили автоматически, а не по поручению президента, чтобы при возникновении ЧС мы имели запас прочности и были готовы к ним", - заключила уполномоченный.

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РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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