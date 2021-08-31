Заболеваемость COVID-19 в России в августе снизилась. Смертность - выросла

С 1 по 31 августа штаб сообщил о 653 092 случаях заражения против 751 274 месяцем ранее (снижение на 13,1%). При этом число заболевших в 4,2 раза превысило показатели августа прошлого года.

При этом оба показателя оказались в несколько раз выше, чем год назад, когда ситуация после первой серьезной вспышки в апреле и мае стабилизировалась.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 в России в августе оказалась заметно ниже, чем в июле, однако смертность вновь выросла и обновила максимум за все время пандемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Если в начале месяца в России выявляли 22-23 тыс. инфицированных в сутки, то к концу - менее 20 тыс. При этом в понедельник стало известно о 18 325 заболевших, а во вторник - о 17 813, что стало минимумом с 23 июня.

Заболеваемость с учетом численности населения за месяц сократилась с 16 до 13 случаев в день на каждые 100 тыс. человек. Это примерно соответствует показателям конца июня.

О стабилизации ситуации свидетельствует и значение коэффициента распространения коронавируса, который показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Практически весь месяц, как показывают подсчеты ТАСС, индикатор держался ниже единицы.

Вместе с тем количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, продолжило рост. Сейчас в стране болеют 554 687 человек - на 11,2% больше, чем в конце июля, и всего на 1,6% меньше максимума, зарегистрированного в начале января.

Смертность все еще на пике

Смертность из-за коронавирусной инфекции в России по итогам августа оказалась максимальной за все время пандемии. Штаб зарегистрировал 24 661 летальный исход, это на 5,6% больше предыдущего максимума, который был зафиксирован в июле, и в 7,7 раза больше, чем в августе 2020 года.

В течение месяца число умерших восемь раз превышало 800 в сутки, а в прошлый четверг, 26 августа, стало известно о 820 смертях, что пока является наибольшим значением за все время распространения ковида.

При этом на фоне спада заболеваемости заметно выросла летальность новой инфекции: если в июле она составляла примерно 3,1%, то в августе - уже 3,8%. Если же брать показатель за всю пандемию, то по сравнению с прошлым месяцем он увеличился с 2,53% до 2,65%.

Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Московский регион и Санкт-Петербург

Тенденция к уходу коронавирусной инфекции в регионы, которая наметилась еще в прошлом месяце, сохранилась: на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург в августе пришлось только 22,4% заболевших (против 37% в июле и 56,7% в августе).

Заболеваемость в Москве за месяц снизилась более чем вдвое - с 24,2 до 11,5 случая в сутки на каждые 100 тысяч жителей, а смертность сократилась более чем в полтора раза. Во вторник в столице впервые с начала марта зарегистрировали менее 50 летальных исходов из-за новой инфекции.

Схожую динамику демонстрирует и Подмосковье: если в конце июля там подтверждали в день в среднем 22,5 случая заражения на 100 тыс. человек, то сейчас - 10,5. Уже неделю в регионе выявляют менее 1 тыс. заболевших в сутки.

В Санкт-Петербурге ситуация также заметно улучшилась: число инфицированных в городе месяц назад росло почти на 2 тыс. в день, а в последние два дня там регистрируют немногим более 500 случаев. Однако пока эта тенденция нестабильна - минимумы фиксируются в начале недели, а в остальные дни количество заболевших составляет 1,3-1,4 тыс.

Ковид в регионах

Во многих частях страны эпидемический процесс в августе только нарастал. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах выявили соответственно на 40,4% и 13,1% меньше заболевших, чем в прошлом месяце, в основном за счет улучшения ситуации в Московском регионе и Санкт-Петербурге.

Среди федеральных округов схожую динамику продемонстрировал только Дальний Восток (спад на 8%). Это произошло в том числе благодаря стабилизации обстановки в Бурятии, где заболеваемость снизилась вдвое, и Забайкальском крае, в котором она сократилась на треть.

В Сибири в августе подтвердили на 3,6% больше случаев заражения, чем в июле, а на Урале - сразу на 17,6%. В Приволжье и Южном федеральном округе прирост составил соответственно 21,6% и 21,7%, а на Северном Кавказе - 29,4%, что можно связать с ростом заболеваемости в Ингушетии и Ставропольском крае, а также вспышкой в Чечне, хотя к концу месяца ситуация в республике стабилизировалась.