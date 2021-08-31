Врач: школьники должны уметь оказывать первую медпомощь и знать номера экстренных служб

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Школьников необходимо обучить навыкам оказания первой медицинской помощи, а также они должны знать телефоны спасения. Об этом сообщил врач-педиатр станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова Андрей Ольшевский в рамках пресс-конференции в ТАСС, приуроченной ко Дню знаний.

"Какая задача стоит перед родителями и образовательными организациями? <...> В первую очередь необходимо, чтобы дети четко запомнили главные телефоны спасения - скорая помощь, единая служба спасения и полиция. Также школьников нужно научить останавливать кровотечение и делать искусственное дыхание. И расскажите своим детям, что делать при ожоге, травмах глаза, укусе осы, травме и ссадине", - сказал Ольшевский.

Он также рекомендовал семьям с маленькими детьми ни на минуту не оставлять их без присмотра. Только таким способом можно избежать травм у ребенка. Самым юным школьникам нужно также запомнить адрес дома и школы.

В свою очередь главный дерматовенеролог-косметолог Департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев рассказал о том, что вполне обыденные вещи могут сильно повредить здоровью подростков. Например, маникюр в салоне, так как в лак входят вещества, влияющие на структуру ногтя, могут его пересушить, изменить, а это может привести к грибковой инфекции.

"Также подростки часто сталкиваются с проблемами кожеи и многие стараются скрыть акнеподобные высыпания с помощью декоративной косметики, что усугубляет состояние кожи. Включается так называемый порочный круг: появление высыпаний - нанесение макияжа, создающего пленку и нарушающего эвакуацию кожного сала - появление новых высыпаний. Кроме того, большинство декоративных средств сами по себе являются комедогенными и не подходят для молодой кожи. Без своевременного лечения такие состояния могут приводить к нежелательным последствиям на коже, например, появлению рубцов, которые могут остаться на всю жизнь", - добавил эксперт.

Он также призвал родителей рассказать детям об опасности пирсинга. Опасность пирсинга, в первую очередь, заключается в некачественной обработке инструментов, особенно, так называемых, пистолетов, которые используются для прокола ушей. Пирсинг - это инвазивная процедура, поэтому все инструменты должны пройти все этапы стерилизации, что далеко не всегда могут обеспечить салоны красоты и тату-студии.