Корреспондент Би-би-си покинула Россию после непродления ей визы

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд покинула во вторник Россию после того, как ее виза на пребывание в стране не была продлена. Об этом она сама сообщила в Twitter.

"Я должна покинуть Россию", - написала журналист. Информацию об отъезде Рейнсфорд подтвердило и агентство Reuters, написав, что во вторник она выехала из РФ.

Срок действия ее визы, согласно информации агентства Bloomberg, истекает 31 августа. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия выдаст рабочую визу Рейнсфорд, если британская сторона сделает то же самое для российского корреспондента.

Ранее Союз журналистов России выступил с требованием о немедленном прекращении дискриминации российских репортеров за рубежом, обратив особое внимание на применение такой практики в Великобритании. Как отметили в организации, это не имеет "ничего общего с декларируемыми британскими властями принципами приверженности свободе слова и распространения информации".

Позже посол РФ в Лондоне Андрей Келин в разговоре с Би-би-си обратил внимание на то, что российские журналисты в Великобритании работают в сложных условиях, им отказывают в аккредитации на многие мероприятия и даже высылают из страны.