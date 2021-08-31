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В Подмосковье более 1 тыс. сотрудников ГИБДД обеспечат безопасность в День знаний

Полицейские напомнят школьникам основные правила безопасного поведения на дороге

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более одной тысячи сотрудников подмосковной ГИБДД обеспечат правопорядок около школ и детских садов в День знаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

"Более тысячи автоинспекторов в День знаний будут следить за соблюдением дорожно-транспортной дисциплины водителей около школ и детских садов. Во время несения службы полицейские напомнят школьникам основные правила безопасного поведения на дороге и окажут практическую помощь в ее переходе. Кроме того, стражи правопорядка вручат ребятам тематические памятки и световозвращающие аксессуары", - говорится в сообщении.

Также там отмечено, что на протяжении сентября сотрудники подмосковной Госавтоинспекции продолжат выставлять дежурные патрули около школ перед началом и окончанием учебы. "В рамках информационно-профилактического мероприятия "Внимание - дети!" во всех детских садах и школах региона автоинспекторы проведут открытые уроки по дорожной безопасности, занятия на автогородках и транспортных площадках", - заключили в пресс-службе.

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