В Подмосковье более 1 тыс. сотрудников ГИБДД обеспечат безопасность в День знаний

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более одной тысячи сотрудников подмосковной ГИБДД обеспечат правопорядок около школ и детских садов в День знаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

"Более тысячи автоинспекторов в День знаний будут следить за соблюдением дорожно-транспортной дисциплины водителей около школ и детских садов. Во время несения службы полицейские напомнят школьникам основные правила безопасного поведения на дороге и окажут практическую помощь в ее переходе. Кроме того, стражи правопорядка вручат ребятам тематические памятки и световозвращающие аксессуары", - говорится в сообщении.

Также там отмечено, что на протяжении сентября сотрудники подмосковной Госавтоинспекции продолжат выставлять дежурные патрули около школ перед началом и окончанием учебы. "В рамках информационно-профилактического мероприятия "Внимание - дети!" во всех детских садах и школах региона автоинспекторы проведут открытые уроки по дорожной безопасности, занятия на автогородках и транспортных площадках", - заключили в пресс-службе.