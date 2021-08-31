"Одноклассники" запустят образовательную ленту ко Дню знаний

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Специальная образовательная лента будет запущена с 1 сентября в социальной сети "Одноклассники" в рамках проекта #МесяцЗнаний. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе "Одноклассников".

"1 сентября в "Одноклассниках" стартует #МесяцЗнаний. В специальной тематической ленте пользователи ОК смогут следить за полезной информацией на тему образования - о познании мира, развитии детей дошкольного возраста и обучении школьников и студентов. В ленту будут попадать занимательные факты о культуре и науке, образовательные материалы для детей и родителей, а также публикации, посвященные карьере и дополнительному образованию взрослых", - говорится в сообщении.

Кроме того, пользователи смогут принять участие в интерактивной викторине "Снова в школу" от "AliExpress Россия". Каждый четверг до 16 сентября включительно они будут отвечать на вопросы из школьной программы и получать призы. В финале викторины будут разыграны промокоды на скидку 10 тыс. рублей.

В компании добавили, что также с 1 сентября будут запущены стикеры с популярными школьными фразами, озвученные звездами.