В Барнауле открыли новое здание театра кукол

БАРНАУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Новое здание театра кукол "Сказка" открыли в Барнауле после завершения строительства на месте старого аварийного здания на улице Пушкина. В строительство и новое оборудование вложили более 500 млн рублей, заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко журналистам после церемонии открытия во вторник.

Решение о строительстве нового здания для "Сказки" приняли в 2014 году: старое здание театра, построенное в 1968 году, признали аварийным и снесли, а труппа временно размещалась в кинотеатре "Родина". Срок завершения строительства объекта неоднократно переносили, в том числе из-за сильных морозов, не позволяющих осуществить строительство качественно.

"Впечатления о театре самые лучшие - улучшились возможности для реализации новых проектов. Световое, звуковое оборудование в зрительном зале дает возможность для реализации разных фантазий. Всего с 2017 года, когда началось проектирование, вложено 465 млн рублей из краевого бюджета для того, чтобы создать этот прекрасный дом. Еще около 40 млн рублей театр получил из федерального бюджета на обновление оборудования. Всего более 500 млн рублей", - сказал Томенко.

Он отметил, что за время, пока театр размещался на другой площадке, создали более 10 постановок.

Теперь на входе в театр гостей приветствуют бронзовые скульптуры героев итальянской комедии масок - Пьеро и Арлекин. Над созданием занавеса в зрительном зале на 203 места работал художник-монументалист из Пятигорска Александр Кирпичев. На первом этаже самых маленьких зрителей ждет отдельный зал "Театра на подушках", где малыши смогут посмотреть сказку, сидя не в креслах, а на подушках. В фойе второго этажа предусмотрен зал-трансформер для новогодних интермедий. В театре установили звуковое и световое оборудование по европейскому стандарту: поднимающийся светодиодный экран, опускающийся на трехметровую глубину планшет и бесшумные механизмы. В кассовом зале установили уникальный терминал, аналогов которому нет в учреждениях культуры Сибири.

"Это современный сенсорный терминал для покупки билетов с возможностями бесконтактной оплаты. Была задача разработать специальное программное обеспечение для этих целей: посетитель сможет посмотреть анонс, трейлер постановки, можно сделать 3D-экскурсию и посмотреть как выглядит фойе. Технологию теперь возьмут на вооружение другие учреждения культуры", - уточнил ТАСС представитель театра Денис Мельчуков.

О строительстве нового здания театра

Ранее сообщалось, что общая стоимость объекта составит 297,5 млн рублей. Здание расположилось в исторической части города рядом со зданием концертного зала "Сибирь" и проектировалось так, чтобы вписаться в архитектурный ансамбль. Площадь нового театра составляет 3,5 тыс. кв. м.