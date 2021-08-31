Наборы "С заботой о здоровье" будут выдавать ревакцинированным пенсионерам в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пенсионерам старше 65 лет в Москве, сделавшим повторную прививку от COVID-19, будут вручать в подарок коробку "С заботой о здоровье". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Москвичи старшего поколения, прошедшие повторную вакцинацию от COVID-19, получат подарочные наборы для здоровья и хорошего самочувствия. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Программа дополнительного стимулирования вакцинации пожилых граждан действует с 23 июня по 1 октября 2021 года и охватывает всех граждан старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию.

"Теперь в ней смогут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период. В подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций", - говорится в сообщении.

Сертификат на подарочный набор можно получить в пункте вакцинации после прохождения первичной или повторной вакцинации. Затем нужно будет позвонить по телефону +7 (495) 870-44-44, чтобы, узнать время работы и адрес ближайшего пункта выдачи набора (пункта вакцинации или ближайшего центра социального обслуживания).