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Пандемия COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в мире вышла на уровень майских максимумов

Заболеваемость стала расти даже в тех странах, которые раньше других приступили к вакцинации населения против коронавируса
© Neil Hall/Pool via AP

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире к концу августа вышли на уровень трехмесячных максимумов, а в Юго-Восточной Азии заболеваемость достигла рекордно высоких за всю пандемию показателей, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно приведенной на сайте организации статистике, за предыдущие 10 дней число заразившихся коронавирусом за сутки пять раз превышало 700 тыс., до этого такие высокие показатели регистрировались в середине мая.

Заболеваемость стала расти также в тех странах, которые раньше других приступили к вакцинации населения против коронавируса.

ТАСС сравнил статистику заболеваемости и вакцинации в странах Северной Америки, Европы и Азии.

Северная Америка

Самые высокие в мире темпы распространения инфекции наблюдаются сейчас в США, где в сутки выявляют более 180 тыс. новых случаев заражения. Последний раз такие высокие показатели фиксировались в январе 2021 года. По сравнению с концом июня заболеваемость выросла более чем в 10 раз. США одними из первых, еще в декабре прошлого года, начали вакцинацию населения, к настоящему времени привиты около 54% жителей.

В Мексике ежедневно выявляют 18-20 тыс. заразившихся, это самый высокий для страны уровень. За последние два месяца заболеваемость выросла в четыре раза. При этом полностью привиты всего 28% населения.

На Кубе заболеваемость уже более месяца держится на максимальном для страны уровне - более 8 тыс. случаев заражения в сутки. Полный курс вакцинации прошли около 31% жителей.

В Канаде регистрируют более 3,7 тыс. инфицированных в сутки, это трехмесячный максимум, темпы распространения инфекции с конца июня там выросли вчетверо. Вакцинацию в Канаде начали примерно в одно время с США, полностью привиты около 70% жителей.

Ситуация в Европе

В Великобритании суточный прирост числа инфицированных стабильно превышает отметку 30 тыс. - это втрое больше, чем в конце июня. Как и США, Британия приступила к вакцинации еще в декабре 2020 года, в основном используется препарат британско-шведской компании AstraZeneca. Полностью привиты около 68% жителей.

Схожая картина наблюдается в таких европейских странах, как Франция, Германия, Италия и Австрия, где по сравнению с концом июня заболеваемость выросла в 10 и более раз. Во Франции регистрируют порядка 15 тыс. случаев заражения в сутки, в Германии - 8-10 тыс., в Италии - более 7 тыс., в Австрии - свыше 1,3 тыс. Вакцинация в этих странах стартовала практически одновременно - в самом конце прошлого - начале этого года, используется в основном препарат Pfizer, применение вакцины AstraZeneca было ограничено либо прекращено. Во Франции полный курс вакцинации прошли 58% жителей, в Германии - 61%, в Италии и Австрии - около 60%.

В Греции заболеваемость достигла максимальных показателей - свыше 3 тыс. случаев заражения в сутки, а 25 августа был зафиксирован максимум - 5 тыс. инфицированных. Полностью привиты при этом 53% населения.

Заболеваемость в Азии

В Иране уже более месяца темпы распространения инфекции находятся на рекордно высоком для страны уровне - более 30 тыс. случаев заражения в сутки. Полный курс вакцинации прошли только 10% населения.

В соседнем Пакистане заболеваемость за последние два месяца выросла в четыре раза. В сутки в стране выявляют более 4 тыс. заразившихся. Полностью привиты лишь 8% жителей.

В Израиле выявляют уже свыше 7 тыс. случаев заражения в сутки - в 30 раз больше по сравнению с концом июня. Израиль, как и США, одним из первых в мире приступил к вакцинации, основной используемый препарат - Pfizer, в стране полностью привиты 64% жителей.

На максимально высокие национальные уровни вышла заболеваемость в целом ряде стран Юго-Восточной и Восточной Азии. В Малайзии и Японии выявляют более 20 тыс. случаев заражения в сутки, в Таиланде и на Филиппинах - свыше 18 тыс., во Вьетнаме - более 10 тыс., в Южной Корее - свыше 1,5 тыс. По темпам вакцинации лидируют Малайзия (47% населения) и Япония (44%). В Южной Корее полностью привиты 29% жителей, на Филиппинах - 13%, в Таиланде - 7,5%, во Вьетнаме - лишь 2,5%.

Падение эффективности

Рост заболеваемости в таких странах, как США и Израиль, а также в ряде европейских государств, ранее других приступивших к вакцинации, возможно, объясняется результатами исследований, которые провела группа катарских и американских медиков под руководством адъюнкт-профессора катарского филиала Корнеллского университета в Дохе (Катар) Лейса Абу-Раддада. В ходе наблюдений за состоянием здоровья всех жителей Катара в промежутке между январем и серединой августа этого года ученые обнаружили, что в первые недели после введения вакцина Pfizer предотвращала около 72% заражений коронавирусом в любой форме и на 95% снизила число случаев госпитализации и попаданий в реанимацию. Однако примерно через пять недель после введения второй дозы вакцины ее эффективность начала быстро снижаться, а через 15 недель препарат стал предотвращать лишь 29% заражений и около 71% случаев госпитализации и попадания в реанимацию.

При этом медики признают, что в настоящий момент у них нет однозначного ответа на вопрос о том, способны ли вакцины или перенесенная коронавирусная инфекция вызвать долгосрочный иммунитет к уже существующим и новым штаммам SARS-CoV-2. Для повышения защитных свойств организма и предотвращения новых волн пандемии они рекомендуют прибегнуть к ревакцинации.

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