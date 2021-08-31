Заболеваемость COVID-19 в мире вышла на уровень майских максимумов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире к концу августа вышли на уровень трехмесячных максимумов, а в Юго-Восточной Азии заболеваемость достигла рекордно высоких за всю пандемию показателей, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно приведенной на сайте организации статистике, за предыдущие 10 дней число заразившихся коронавирусом за сутки пять раз превышало 700 тыс., до этого такие высокие показатели регистрировались в середине мая.

Заболеваемость стала расти также в тех странах, которые раньше других приступили к вакцинации населения против коронавируса.

ТАСС сравнил статистику заболеваемости и вакцинации в странах Северной Америки, Европы и Азии.

Северная Америка

Самые высокие в мире темпы распространения инфекции наблюдаются сейчас в США, где в сутки выявляют более 180 тыс. новых случаев заражения. Последний раз такие высокие показатели фиксировались в январе 2021 года. По сравнению с концом июня заболеваемость выросла более чем в 10 раз. США одними из первых, еще в декабре прошлого года, начали вакцинацию населения, к настоящему времени привиты около 54% жителей.

В Мексике ежедневно выявляют 18-20 тыс. заразившихся, это самый высокий для страны уровень. За последние два месяца заболеваемость выросла в четыре раза. При этом полностью привиты всего 28% населения.

На Кубе заболеваемость уже более месяца держится на максимальном для страны уровне - более 8 тыс. случаев заражения в сутки. Полный курс вакцинации прошли около 31% жителей.

В Канаде регистрируют более 3,7 тыс. инфицированных в сутки, это трехмесячный максимум, темпы распространения инфекции с конца июня там выросли вчетверо. Вакцинацию в Канаде начали примерно в одно время с США, полностью привиты около 70% жителей.

Ситуация в Европе

В Великобритании суточный прирост числа инфицированных стабильно превышает отметку 30 тыс. - это втрое больше, чем в конце июня. Как и США, Британия приступила к вакцинации еще в декабре 2020 года, в основном используется препарат британско-шведской компании AstraZeneca. Полностью привиты около 68% жителей.

Схожая картина наблюдается в таких европейских странах, как Франция, Германия, Италия и Австрия, где по сравнению с концом июня заболеваемость выросла в 10 и более раз. Во Франции регистрируют порядка 15 тыс. случаев заражения в сутки, в Германии - 8-10 тыс., в Италии - более 7 тыс., в Австрии - свыше 1,3 тыс. Вакцинация в этих странах стартовала практически одновременно - в самом конце прошлого - начале этого года, используется в основном препарат Pfizer, применение вакцины AstraZeneca было ограничено либо прекращено. Во Франции полный курс вакцинации прошли 58% жителей, в Германии - 61%, в Италии и Австрии - около 60%.

В Греции заболеваемость достигла максимальных показателей - свыше 3 тыс. случаев заражения в сутки, а 25 августа был зафиксирован максимум - 5 тыс. инфицированных. Полностью привиты при этом 53% населения.

Заболеваемость в Азии

В Иране уже более месяца темпы распространения инфекции находятся на рекордно высоком для страны уровне - более 30 тыс. случаев заражения в сутки. Полный курс вакцинации прошли только 10% населения.

В соседнем Пакистане заболеваемость за последние два месяца выросла в четыре раза. В сутки в стране выявляют более 4 тыс. заразившихся. Полностью привиты лишь 8% жителей.

В Израиле выявляют уже свыше 7 тыс. случаев заражения в сутки - в 30 раз больше по сравнению с концом июня. Израиль, как и США, одним из первых в мире приступил к вакцинации, основной используемый препарат - Pfizer, в стране полностью привиты 64% жителей.

На максимально высокие национальные уровни вышла заболеваемость в целом ряде стран Юго-Восточной и Восточной Азии. В Малайзии и Японии выявляют более 20 тыс. случаев заражения в сутки, в Таиланде и на Филиппинах - свыше 18 тыс., во Вьетнаме - более 10 тыс., в Южной Корее - свыше 1,5 тыс. По темпам вакцинации лидируют Малайзия (47% населения) и Япония (44%). В Южной Корее полностью привиты 29% жителей, на Филиппинах - 13%, в Таиланде - 7,5%, во Вьетнаме - лишь 2,5%.

Падение эффективности

Рост заболеваемости в таких странах, как США и Израиль, а также в ряде европейских государств, ранее других приступивших к вакцинации, возможно, объясняется результатами исследований, которые провела группа катарских и американских медиков под руководством адъюнкт-профессора катарского филиала Корнеллского университета в Дохе (Катар) Лейса Абу-Раддада. В ходе наблюдений за состоянием здоровья всех жителей Катара в промежутке между январем и серединой августа этого года ученые обнаружили, что в первые недели после введения вакцина Pfizer предотвращала около 72% заражений коронавирусом в любой форме и на 95% снизила число случаев госпитализации и попаданий в реанимацию. Однако примерно через пять недель после введения второй дозы вакцины ее эффективность начала быстро снижаться, а через 15 недель препарат стал предотвращать лишь 29% заражений и около 71% случаев госпитализации и попадания в реанимацию.

При этом медики признают, что в настоящий момент у них нет однозначного ответа на вопрос о том, способны ли вакцины или перенесенная коронавирусная инфекция вызвать долгосрочный иммунитет к уже существующим и новым штаммам SARS-CoV-2. Для повышения защитных свойств организма и предотвращения новых волн пандемии они рекомендуют прибегнуть к ревакцинации.