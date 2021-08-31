Ростовская область станет пилотным регионом по реализации проекта "Социальный навигатор"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /ТАСС/. Ростовская область станет одним из пилотных регионов РФ по реализации проекта "Социальный навигатор", предполагающего создание системы одного окна для оказания социальной поддержки семьям с детьми. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе законодательного собрания региона по итогам встречи депутатов с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой, которая входит в пятерку общефедеральной части списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму.

"Данный проект <…> в качестве пилотного начнет работать на территории Ростовской области", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Кузнецовой.

В ходе встречи она также подчеркнула, что качество предоставления услуг в рамках реализации проекта будет тщательно отслеживаться, будет налажена полноценная обратная связь по поводу того, как идет работа с тем или иным запросом.

Также в Ростовской области уполномоченному по правам ребенка был представлен региональный проект "Особенное детство" партии "Единая Россия", который реализуется с 2017 года и направлен на развитие системы комплексной поддержки детей и подростков с особыми возможностями здоровья и их семей.

Соглашение о реализации проекта "Социальный навигатор" было подписано 10 августа уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и руководством АНО "Диалог", который выступает оператором проекта. В ближайшее время планируется определить порядка 20 пилотных регионов, в которых начнется реализация проекта.