Синоптики предупредили о ливнях и грозах на Кубани в День знаний

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за сильных гроз и ливней объявили в Краснодарском крае на 1 сентября. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В связи с прохождением фронтальных разделов над территорией Краснодарского края, погодные условия, несмотря на комфортный температурный фон, в День знаний будут неблагоприятные: объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 1 сентября местами в крае ожидается кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах сохранится комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

В региональном оперштабе также добавили, что штормовое предупреждение будет действовать до 3 сентября. Помимо дождей и сильного ветра, на водотоках бассейна реки Кубань в юго-восточной территории региона, реках Республики Адыгея и Черноморского побережья возможны подъемы уровней воды. На Черноморском побережье от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей.