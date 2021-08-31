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Врио губернатора Ульяновской области заявил о выходе на плато по коронавирусу

Алексей Русских выразил надежду, что скоро ситуация пойдет на спад

ТАСС, 31 августа. Ульяновская область достигла плато по коронавирусу. Об этом во вторник сообщил врио губернатора региона Алексей Русских на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"На сегодняшний день ситуация [с коронавирусом] тоже напряженная, но у нас есть уверенность, что мы потихонечку вышли на плато. Развернуты 44 пункта вакцинации", - сказал он.

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Врио губернатора выразил надежду, что скоро ситуация пойдет на спад. "Очень хотелось бы в это верить. Ситуацию держим на контроле", - добавил он.

По словам врио губернатора, население начинает понимать необходимость вакцинации. "Надеемся, что в октябре выйдем на необходимый уровень - 60% вакцинированных от тех, которые должны быть вакцинированы. Все для этого делаем", - уточнил он.

Русских добавил, что ситуация с коронавирусом была сложная в декабре 2020 года и в январе 2021 года. "Тогда в день выявлялось 280 заболеваний", - пояснил он.

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РоссияУльяновская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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