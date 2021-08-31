Врио губернатора Ульяновской области заявил о выходе на плато по коронавирусу

"На сегодняшний день ситуация [с коронавирусом] тоже напряженная, но у нас есть уверенность, что мы потихонечку вышли на плато. Развернуты 44 пункта вакцинации", - сказал он.

ТАСС, 31 августа. Ульяновская область достигла плато по коронавирусу. Об этом во вторник сообщил врио губернатора региона Алексей Русских на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Врио губернатора выразил надежду, что скоро ситуация пойдет на спад. "Очень хотелось бы в это верить. Ситуацию держим на контроле", - добавил он.

По словам врио губернатора, население начинает понимать необходимость вакцинации. "Надеемся, что в октябре выйдем на необходимый уровень - 60% вакцинированных от тех, которые должны быть вакцинированы. Все для этого делаем", - уточнил он.

Русских добавил, что ситуация с коронавирусом была сложная в декабре 2020 года и в январе 2021 года. "Тогда в день выявлялось 280 заболеваний", - пояснил он.