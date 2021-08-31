Власти России до конца года отремонтируют 165 школ искусств в 76 регионах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ремонт 165 детских школ искусств, в том числе музыкальных, планируется завершить до конца текущего года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусства.

"Многие детские музыкальные школы и школы искусств сегодня нуждаются в капитальном ремонте. В рамках выполнения национального проекта "Культура" к концу текущего года мы планируем завершить эти работы в 165 таких школах в 76 регионах страны", - сказал он.

Глава кабмина сообщил, что на следующие три года запланирована реконструкция и ремонт еще почти 500 зданий детских школ искусств по всей стране. "Важно, чтобы ребята могли развивать свои способности в этой сфере в максимально комфортных условиях", - подчеркнул он.