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Пандемия COVID-19

Лавров сообщил, что новые партии вакцины "Спутник V" будут поставлены в Армению

Как отметил глава МИД РФ, стороны договорились о продолжении сотрудничества в противодействии коронавирусной инфекции

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Новые партии вакцины от коронавируса "Спутник V" готовы к отправке в Армению. Об этом во вторник на встрече с руководителем внешнеполитического ведомства Армении Араратом Мирзояном заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Договорились о продолжении сотрудничества в противодействии коронавирусной инфекции. Мы уже несколько партий вакцины "Спутник V" в Армению поставили, сейчас ожидаются новые партии. И [мы] договорились, что это сотрудничество будет у нас развиваться на системной основе между соответствующими медицинскими научными учреждениями", - сказал он.

Пандемия не стала помехой для развития двусторонних связей России и Армении. В настоящее время взаимодействие профильных ведомств России и Армении по борьбе с коронавирусной инфекцией активно наращивается, а очные встречи чиновников постепенно возобновляются. С конца 2020 года Россия поставила в республику несколько десятков тысяч доз вакцины "Спутник V", сейчас прорабатывается налаживание производства препарата и в самой Армении.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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