В Петербурге простились с народным артистом России Романом Громадским

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Прощание с актером театра и кино, народным артистом России Романом Громадским, который умер на 81-м году жизни, прошло во вторник в театре-фестивале "Балтийский дом", с которым он был творчески связан более полувека.

На гражданской панихиде зачитали телеграмму с соболезнованиями от председателя Союза театральных деятелей России народного артиста России Александра Калягина. "Роман Борисович всегда был центром притяжения, его присутствие на сцене или в кадре было значительным и запоминающимся. Своей человеческой мощью, мощью таланта он одухотворял любое пространство, каждый кадр, каждая сцена с ним обретали объем, масштаб мыслей и чувств. Ему были подвластны абсолютно все театральные жанры", - написал Калягин, назвавший уход Громадского "огромной потерей для отечественной театральной культуры".

Коллеги, друзья, почитатели таланта Громадского, выступившие на гражданской панихиде, говорили о его огромном гражданском темпераменте, разнообразии воплощенных им характеров, большой душевной щедрости. Работы артиста в спектаклях "Похороните меня за плинтусом", "Перезагрузка", "Лерка", "Пьеса, которой нет" пользовались неизменным успехом у зрителей, их высоко оценило и профессиональное сообщество. В 2005 году за роль Дяди Пети в спектакле "Изображая жертву" его удостоили высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит".

В творческой биографии Романа Громадского - более 50 кинофильмов, в том числе "Цемент", "Романс о влюбленных", "Открытая книга, "Первые радости", "Сибирячка ". Работу в театре и кино он сочетал с педагогической деятельностью. Его ученики выходят ныне на сцены ведущих театров страны.

Отпевание покойного прошло в Спасо-Преображенском соборе. Артиста похоронили на Богословском кладбище.