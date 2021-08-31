МУРМАНСК, 31 августа. /ТАСС/. День начала формирования Полярной дивизии впервые отметят в Мурманске 5 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

"Полярная дивизия была создана в Мурманске осенью 1941 года. 5 сентября началось ее формирование, а уже 11-го она отправилась на фронт. В состав дивизии вошли рабочие городских предприятий, выздоравливающие в госпиталях бойцы и командиры, а также освобожденные из лагерей заключенные. В воскресенье, 5 сентября, Мурманск впервые отметит новую памятную дату", - пояснили в пресс-службе.

Решение о новой памятной дате было приятно городским советом депутатов в конце июня. В рамках празднования в городе планируется показ исторического фильма о подвиге Полярной дивизии в доме культуры "Первомайский" и в областном краеведческом музее. "5 сентября мы планируем также возложить венки к памятнику "Три штыка" и провести заседание исторической гостиной, где расскажем о подвиге Полярной дивизии и снова покажем фильм с последующим обсуждением", - цитирует пресс-служба слова координатора проекта "Историческая память" Михаила Белошеева.

Осенью 2020 года на аллее Полярной дивизии в Мурманске открыли памятник воинам, созданный мурманским скульптором Александром Арсентьевым на народные средства по инициативе общественной организации "Мурманск город-герой".

О Полярной дивизии

Формирование Полярной дивизии народного ополчения началось в Мурманске 5 сентября 1941 года. В первоначальный состав дивизии вошли более 10 тыс. ополченцев (рабочих судоремонтных заводов, железной дороги, портов, рыболовецких хозяйств, работников учреждений города Мурманска и других), а также несколько тысяч бойцов истребительных батальонов из Мурманска и Мурманской области. Ядром образующегося воинского коллектива являлись коммунисты и комсомольцы. Вступили в дивизию и заключенные, в том числе репрессированные в конце 30-х годов командиры Красной Армии.

В сентябре 1941 года Полярная дивизия вела тяжелые бои с 3-й горнострелковой дивизией вермахта, к 24 сентября с большими потерями полностью очистила от противника плацдарм на восточном берегу реки Западная Лица и восстановила связь с частями 14-й стрелковой дивизии. В результате удалось достичь перелома в ходе обороны Мурманска войсками Карельского фронта и восстановить сплошную линию обороны, с которой советские войска не отступали до окончания войны.