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Пандемия COVID-19

Главы ВОЗ и Минздрава России обсудили средства борьбы с коронавирусом и их доступность

Тедрос Аданом Гебрейесус также поблагодарил Михаила Мурашко за поддержку, которую Россия оказывает инициативе по борьбе с туберкулезом по всему миру

ТАСС, 31 августа. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обсудил с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко вопросы, касающиеся пандемии коронавируса. Об этом глава международной организации сообщил во вторник в своем Twitter.

"Провели отличный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, [поговорили] о средствах [борьбы с] коронавирусом и равном доступе [к ним]. Мы обсудили способы усилить ВОЗ, в том числе [разработку международного] договора по борьбе с пандемиями", - написал Гебрейесус.

Он поблагодарил Мурашко за поддержку, которую Россия оказывает инициативе по борьбе с туберкулезом по всему миру.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияТедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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