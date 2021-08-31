Главы ВОЗ и Минздрава России обсудили средства борьбы с коронавирусом и их доступность

ТАСС, 31 августа. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус обсудил с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко вопросы, касающиеся пандемии коронавируса. Об этом глава международной организации сообщил во вторник в своем Twitter.

"Провели отличный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, [поговорили] о средствах [борьбы с] коронавирусом и равном доступе [к ним]. Мы обсудили способы усилить ВОЗ, в том числе [разработку международного] договора по борьбе с пандемиями", - написал Гебрейесус.

Он поблагодарил Мурашко за поддержку, которую Россия оказывает инициативе по борьбе с туберкулезом по всему миру.