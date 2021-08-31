Михаила Швыдкого наградили киргизским орденом "Данакер"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой получил государственный орден Киргизии "Данакер" из рук президента республики Садыра Жапарова.

"Президент Республики Кыргызстан Садыр Жапаров сегодня вручил награды республики руководству Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ. Председателю правления фонда Поладу Бюльбюль оглы вручили орден "Достлуг", что в переводе означает "Дружбы", сопредседателю правления фонда (Михаилу Швыдкому - прим. ТАСС) - орден "Данакер", что в переводе - "Миротворчества". Исполнительный директор фонда Анатолий Иксанов удостоен почетной грамоты президента Кыргызской Республики", - сказал Швыдкой во вторник ТАСС.

Он отметил, что фонд активно сотрудничает с гуманитарными ведомствами Киргизии. "За последние 15 лет киргизские деятели культуры, науки и образования, спортсмены приняли участие более чем в 350 мероприятиях фонда, а в самой республике проводятся такие значимые мероприятия, как Международный форум молодых интеллектуалов, Фестиваль ребусов народов мира, Фестиваль молодежного кино, международные соревнования по национальным видам спорта и другие", - рассказал спецпредставитель президента.

Награждение прошло в рамках торжеств к 30-летию независимости Киргизии. В программу праздничных мероприятий вошло выступление Молодежного симфонического оркестра СНГ под руководством народного артиста России Сергея Скрипки, солистов Театра оперы и балета Киргизии и народного артиста Азербайджанской ССР Полада Бюльбюль оглы.