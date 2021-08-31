Прокуратура в Дагестане начала проверку школы, куда родители отказались отправлять детей

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана начала проверку информации о школе в селе Ничрас Табасаранского района, в которую родители отказались отправлять детей из-за отсутствия необходимых условий, сообщили во вторник в прокуратуре республики.

"Прокуратурой республики организована проверка информации об отсутствии водоснабжения и ненадлежащем состоянии территории школы в селе Ничрас Табасаранского района. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении ведомства.

30 августа в Минобрнауки Дагестана сообщали, что жители села Ничрас не готовы отправить своих детей в школу, поскольку в образовательном учреждении нет воды, канализации, не благоустроена территория. По предварительной информации, работы в школе, в которой обучается 84 ребенка, своевремнно не провели из-за позднего заключения контракта.