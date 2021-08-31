В Великобритании усыпили альпака с туберкулезом. В его защиту выступали тысячи людей

По его информации, процедуру осуществило Агентство по охране здоровья животных и растений с целью недопущения распространения туберкулеза крупного рогатого скота на территории страны.

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Черный альпак по имени Джеронимо, который стал причиной многолетнего судебного процесса в Великобритании, усыплен. Об этом сообщило во вторник Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства.

Ранее два теста Джеронимо на эту инфекционную болезнь дали положительный результат, причем первый был проведен еще в 2017 году, после того как животное было привезено из Новой Зеландии. С того момента владелица альпака Хелен Макдональд вела судебную тяжбу. Женщина, медсестра-ветеринар по профессии, утверждала, что анализы никогда не были подтверждены, а четыре теста, которые были сделаны в Новой Зеландии до отправки животного в Великобританию, были отрицательными.

Макдональд дошла до Высокого суда Лондона, который поддержал ранее вынесенный в отношении альпака вердикт об усыплении.

Почти 142 тыс. человек подписали петицию к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой спасти альпака от смерти. Однако восьмилетнему животному это не помогло.