Власти Якутии наградят участников тушения пожаров специальными знаками

ЯКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Участников тушения лесных пожаров в Якутии наградят специальными знаками, сообщил журналистам во вторник глава региона Айсен Николаев.
"Все участники борьбы с огненной стихией будут награждены специальным знаком за тушение лесных пожаров 2021 года в Республике Саха (Якутия). Люди достойны уважения и благодарности общества - ради спасения сограждан, ради спасения сел и лесов они проявляли настоящий героизм", - сказал Николаев.
По его словам, сотни жителей республики откликнулись на призыв добровольческого штаба, созданного по инициативе общественников. "В считанные дни они организовали отправку волонтеров на тушение пожаров. Я искренне горжусь каждым добровольцем, они проявили себя героями в противостоянии небывалым пожарам", - отметил Николаев.
По его словам, большую поддержку оказали добровольцы из других регионов. В Якутию прилетели 75 волонтеров "Молодежки ОНФ" из 16 российских регионов. Они будут помогать восстанавливать пострадавшее от лесного пожара село Бэсь - Кюель в Горном районе. Там уже работают волонтеры, приехавшие из Москвы, Забайкалья и Камчатки.
Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Сейчас там зарегистрировано шесть очагов, площадь возгорания составляет 167 664 га. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.