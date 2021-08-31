Тюменские власти сняли ограничение на работу заведений общепита

ТЮМЕНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Глава Тюменской области Александр Моор снял запрет на работу зрелищно-развлекательных мероприятий и заведений общепита в ночное время, сообщили в региональном оперативном штабе.

"С 31 августа снят запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающих услуги общественного питания, на их проведение, оказание в период с 24:00 до 06:00 часов", - говорится в сообщении.

Тем не менее в новой редакции указа до 15 сентября продлен запрет на работу детских игровых комнат и фуд-кортов на территории ТЦ. Ограничения не распространяются на места приготовления и доставки продукции общественного питания без потребления продукции в общих зонах питания.

В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. По данным оперативного штаба, в Тюменской области с начала пандемии всего заразились коронавирусом более 54 тыс. человек, выздоровели - более 48 тыс. человек.