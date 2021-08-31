Справороссы разработали законопроект о лишении свободы за повреждение памятников

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" и сопредседатель справороссов Захар Прилепин разработали законопроект о лишении свободы до восьми лет за повреждение памятников истории и культуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

Согласно документу, с которым ознакомился ТАСС, нарушение собственником или иным законным владельцем требований сохранения и (или) использования объектов, включенных в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, повлекшее их уничтожение или повреждение, причинившее существенный вред, наказываются лишением свободы на срок до шести лет.

То же деяние, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, указывается в законопроекте.

При этом к указанным составам преступлений предлагается не применять сроки давности.

Под повреждением объектов культурного наследия в документе понимается "действие (бездействие), причинившее существенный вред, при определении размера которого должна быть учтена стоимость восстановительных работ, превышающая 500 тыс. рублей, а в отношении объектов археологического наследия - стоимость мероприятий… превышающая 500 тыс. рублей".

Как пояснили в пресс-службе думской фракции справороссов, вопрос о внесении законопроекта на рассмотрение Госдумы будет рассматриваться депутатами нового созыва.