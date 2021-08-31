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В Оренбургской области увеличат зарплату педагогов дошкольного образования

После повышения их средняя зарплата составит 31 тыс. рублей в месяц

ОРЕНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Оренбургской области выделили из бюджета региона дополнительно 500 млн рублей на повышение заработной платы педагогов дошкольного образования, сообщила во вторник пресс-служба правительства области.

"За оставшиеся четыре месяца мы дополнительно выплатим педагогам дошкольных образовательных организаций еще 500 млн рублей. После повышения их средняя зарплата составит 31 тыс. рублей в месяц", - цитирует пресс-служба губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

По данным на 1 августа, средняя заработная плата педагогов дошкольного образования в Оренбуржье составляет 29 тыс. рублей, отмечается в сообщении. Всего в регионе 7 756 работников дошкольного образования.

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