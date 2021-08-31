Московские медики получили награды от РПЦ за вклад в борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Главный врач центральной клинической больницы святителя Алексия в Москве, которая является крупнейшим медицинским учреждением Русской православной церкви, и еще 25 сотрудников медучреждения получили медали "Патриаршая благодарность" за вклад в борьбу с коронавирусной инфекций, передает корреспондент ТАСС.

Награды от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла медработникам вручил председатель синодального отдела по благотворительности и церковному служению Русской православной церкви епископ Верейский Пантелеимон (Шатов). Награждение прошло в больничном храме святителя Алексия после утренней литургии.

По словам главного врача и директора больница Алексея Зарова, эта награда - значимое для работников учреждения признание их заслуг, которое в последнее время часто является подвигом. "Еще в прошлом году награждались врачи во всех епархиях, вот именно этой медалью "Патриаршая благодарность". И так получается, что наш больница и мы, наверное, - одни из последних, которые получили эти медали. Святейший патриарх высоко оценивает вклад врачей и вот этот подвиг, которые в эти не дни и месяцы, а уже даже годы врачи несут", - сказал ТАСС руководитель больницы.

Также орден Святителя Луки Крымского II степени от патриарха получил заслуженный врач РФ, невролог, заведующий кафедрой неврологии факультета дополнительного профессионального образования Российского национального исследовательского университета имени Пирогова Анатолий Федин. Заведующая операционного блока больницы святителя Алексия Елена Федотова удостоена ордена Святителя Луки Крымского III степени.

О больнице

Центральная клиническая больница святителя Алексия - крупнейшее медицинское учреждение Русской православной церкви. В ней оказывают помощь в области хирургии, травматологии и ортопедии, диагностики и терапии неврологических заболеваний, а также паллиативную медицинскую помощь. Ежегодно в ней получают бесплатную помощь более 7 тыс. человек. В больнице принимают пациентов вне зависимости от их конфессиональной принадлежности, обследование и лечение проводятся бесплатно. На базе больницы также организованы курсы добровольцев работы в "красной зоне" в период пандемии, которые успешно прошли около 300 человек.

Также в медучреждении был организован пункт вакцинации от COVID-19 для священнослужителей. В 1992 году городская клиническая больница № 5 была преобразована в Центральную клиническую больницу святителя Алексия, митрополита Московского и передана РПЦ.