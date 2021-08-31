Каждый третий совершеннолетний житель Липецкой области сделал прививку от коронавируса

ЛИПЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Свыше 330 тыс. жителей Липецкой области, то есть почти каждый третий совершеннолетний, полностью вакцинировались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил во вторник глава администрации региона Игорь Артамонов, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире областного телевидения.

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"Первую прививку от коронавируса поставили около 370 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию более 330 тыс. липчан", - сказал Артамонов. Всего в области проживает около 1,128 млн человек, из них около 913 тыс. человек - совершеннолетние граждане.

Для вакцинации, как проинформировал глава региона, в области действует 36 стационарных и 18 мобильных пунктов вакцинации, причем восемь из последних открылись в торгово-развлекательных центрах. В общей сложности по области создали 47 мобильных бригад медиков.

"Для пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуты более 2 тыс. коек в шести медучреждениях области, из них свободны свыше 22%, в среднем 85% заболевших лечатся амбулаторно",- продолжил Артамонов. Также в регионе действует 10 лабораторий ПЦР. "Впереди - сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ, необходимо прислушиваться к мнению санитарных врачей и делать прививки", - заключил Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации пояснили, что в регионе для профилактики распространения коронавируса продолжает действовать ряд ограничений. "Разрешено проведение массовых мероприятий при условии заполняемости площадок наполовину, липчане могут посещать их с сертификатом или справкой о вакцинации от COVID-19, также возможно предъявление документа о ПЦР-тестировании или справки о наличии антител", - заметили в пресс-службе.

Здесь также отметили, что всего в рамках прямой линии, продолжавшейся в прямом эфире около двух часов, глава региона ответил более чем на 40 вопросов, поступивших от граждан как через интернет и по телефону, так и через МФЦ.