Более 9% должников по алиментам в Москве составляют женщины

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Женщины составляют более 9% должников по алиментам в столице. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Главном управлении ФССП по Москве.

"Как показали статистические данные, 90,9% должников по исполнительным производствам о взыскании алиментов составляют мужчины, женщины - 9,1%, - рассказали в ГУ ФССП. - Среднестатистическим неплательщиком алиментов в Москве является мужчина в возрасте от 30 до 42 лет".

По информации ведомства, в рамках исполнительных производств 40,4% должников имеют заработную плату, и с их источников дохода взыскиваются средства на содержание детей. За семь месяцев этого года московские приставы провели 7 767 проверок бухгалтерий на предмет правильности удержаний и своевременности перечисления алиментов.

Всего, по данным на 1 августа, на принудительном исполнении в столице находится свыше 22 тыс. производств о взыскании алиментов.