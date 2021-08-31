В Москве более 16 тыс. человек в этом году стали невыездными из-за неуплаты алиментов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московские приставы за семь месяцев этого года ограничили в выезде за рубеж более 16 тыс. должников по алиментам, еще 6 тыс. - в водительских правах. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Главном управлении ФССП по Москве.

"Сотрудники ведомства применяют весь комплекс мер принудительного исполнения в отношении безответственных родителей. За 7 месяцев текущего года более 16 тыс. должников по алиментным обязательствам были ограничены в праве на выезд из Российской Федерации, свыше 6 тыс. должников - в пользовании специальным правом (правом на управление транспортным средством)", - отметили в ГУ ФССП.

Судебные приставы-исполнители постоянно проводят адресную работу с должниками по алиментам. "Некоторые из них безответственно относятся к своим обязательствам, скрывают место работы, источники доходов и фактическое место проживания", - сообщили в ведомстве. Во время рейдов судебные приставы проверяют имущественное положение должников. При наличии имущество подвергается описи и аресту для последующей реализации в счет погашения задолженности.

Более 3 тыс. должников объявили в розыск, найти удалось только четверть из них.

"В рамках исполнительных производств 3 343 должника объявлены в исполнительный розыск, из них установлено местонахождение 820", - отметили в ведомстве.

За неуплату алиментов на содержание детей к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних) привлекли 1 598 должников, по ст. 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей") возбуждено 372 уголовных дела. Эта статья УК предусматривает лишение свободы до одного года.

В ГУ ФССП сообщили, что благодаря применению мер принудительного исполнения, в том числе мер уголовно-правового воздействия, за 7 месяцев с должников по алиментам взыскали свыше 805 млн рублей. Приставы настоятельно "рекомендуют неплательщикам алиментов помнить об исполнении родительского долга, добровольно и своевременно исполнять судебные акты, непосредственно затрагивающие права и интересы несовершеннолетних детей".