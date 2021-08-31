Власти Свердловской области вернули около 1 тыс. коек к плановому оказанию медпомощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Около 1 тыс. коек вывели в Свердловской области из коечного фонда по оказанию помощи больным ковидом и вернули к плановой работе. Об этом сообщил во вторник на брифинге по итогам заседания регионального оперативного штаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во вторник.

В последней редакции документа министерства здравоохранения Свердловской области от 23 августа, мощность коечного фонда в регионе составляла 9 542 койки для больных ковидом, из которых 894 - реанимационные.

"Мы уже сегодня около 1 тыс. коек вернули в плановую помощь", - сказал Креков.

Как уточнил заместитель губернатора, в плановую помощь возвращены койки в девяти медицинских учреждениях. Ожидается, что на этой неделе властям удастся перепрофилировать еще несколько крупных подразделений больниц.

"Это становится возможным благодаря тому, что у нас действительно уменьшилось количество больных и на амбулаторном лечении, и на стационарном", - уверен Креков.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировано 516 случаев. По последним данным на 31 августа, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 123 тыс. случаев коронавируса, более 114 тыс. человек выздоровели и 5 тыс. умерли.