В вузах Кубани откроют пункты для вакцинации студентов

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Пункты для вакцинации от коронавируса откроют в высших учебных заведениях Краснодарского края. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края.

"В вузах Краснодарского края откроют медпункты для вакцинации студентов. Такое решение было принято на встрече главы региона Вениамина Кондратьева со студенческой молодежью и ректорами кубанских учебных заведений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 1 сентября к обучению в вузах приступят 103 тыс. студентов. Учебный год начинается в очном формате.

"Вирус "молодеет". Зона нашего внимания переносится на студентов, так как в реанимациях все больше юных пациентов. Есть только один способ остановить распространение вируса и выжить - вакцинация. От сознательности молодежи сегодня во многом зависит здоровье старшего поколения, благополучие всего края", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.