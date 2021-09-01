Что изменится в жизни россиян с сентября 2021 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в сентябре 2021 года и коснутся многих россиян. Больничные по уходу за ребенком до семи лет С 1 сентября родители будут получать больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа. Сумма не будет зависеть от того, лечат ли ребенка в стационарных или амбулаторных условиях. Выплаты будут осуществляться напрямую из бюджета Фонда социального страхования. Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, фонд произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка. "Гаражная амнистия" 1 сентября начинает работу закон, который позволит гражданам по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи. Речь идет о гаражах, возведенных в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года. Бесплатно и в упрощенном порядке оформить землю и постройку на ней можно до 1 сентября 2026 года.

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Обжалование штрафов онлайн С 1 сентября вступают в силу новые правила обжалования штрафов за нарушение ПДД. Теперь это можно будет сделать через портал госуслуг или сайт суда, если у него есть для этого техническая возможность. Зарегистрированный на портале автомобилист должен изложить в жалобе обстоятельства и аргументировать позицию, почему считает постановление неправильным. В специальной форме можно будет также приложить доказательства — документы, фотографии, видеозаписи. "Пушкинская карта" для молодежи 1 сентября молодые люди от 14 до 22 лет смогут получить "Пушкинскую карту", которая позволит бесплатно посещать концерты, музеи и театры. Номинал карты составит 3 тыс. рублей. Эти деньги уже будут лежать на карте при получении, их нужно будет израсходовать за четыре месяца в любом регионе России. На участие в программе заявлено уже более 1300 учреждений и более 7 тысяч мероприятий, их число будет расти. Список мероприятий по "Пушкинской карте" появится на сайте культура.рф в сентябре. Ключом к "Пушкинской карте" является мобильное приложение "Госуслуги. Культура". Операторов обяжут получать согласие граждан на распространение персональных данных в интернете С 1 сентября начинает работу закон, который усиливает контроль со стороны граждан за оборотом их персональных данных, а также предоставляет право требовать удаления своих данных с любого ресурса в течение трех дней, если распространение происходит незаконно. Закон определил, что для распространения данных нужно получить у человека явно выраженное согласие в форме, которая соответствует приказу Роскомнадзора. Оператор в согласии должен обозначить цель обработки данных, их перечень, срок действия согласия, а также категории и перечень сведений, которые пользователь запрещает передавать третьим лицам.

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Обязательная предзащита диссертаций для аспирантов 1 сентября вступает в силу закон, который возвращает обязательную предзащиту диссертаций и отменяет госаккредитацию программ аспирантуры. При этом высшие учебные заведения будут организовывать научное сопровождение молодого исследователя до защиты. Усиление контроля в сфере азартных игр 1 сентября начнет работу Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Компания будет выявлять незаконную деятельность по организации азартных игр в интернете, выступать заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за проведением таких игр. Целевые отчисления, удержанные с организаторов азартных игр, направят общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам. Банк не сможет отказать в обслуживании счета без проведения специальной проверки 1 сентября вступит в силу большая часть норм закона об исключении необоснованного применения кредитными организациями права на отказ в совершении операций по распоряжениям клиентов. Отказ от обслуживания и блокировка счета банком будут возможны, только если при проведении проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля у работников кредитной организации возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма. Решение будет принимать глава кредитной организации или уполномоченное им лицо. Ранее такой отказ был возможен, в частности, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента, либо посчитал ту или иную операцию подозрительной. Объяснять причины, по которым заблокирован счет или отказано в совершении операций по счету, банк был не обязан. Лекарства можно купить через сайты-агрегаторы

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С 1 сентября аптеки смогут продавать лекарственные препараты с помощью маркетплейсов. Ранее для этого им необходимо было иметь собственный сайт. При дистанционной продаже цены на лекарства не должны быть выше тех, что установлены в самой аптеке. Ответственность за условия хранения и качество лекарств несут аптечные организации, даже если медикаменты были куплены на сайте партнера и доставлены курьерскими компаниями. Постоянные сниженные тарифы на роуминг между Россией и Белоруссией 1 сентября страны перейдут на постоянное применение сниженных тарифов для роуминговых абонентов, ранее оно проходило в тестовом режиме. Обновленные правила перевозки животных по железной дороге С 1 сентября определяется единый общий порядок организации транспортировки животных по железной дороге. В них среди прочего установлено, что грузоотправитель обязан обеспечить животных безопасными для здоровья кормами, емкостями для запаса воды, подстилками. Также описаны обязанности перевозчика, проводника и персонала поезда. Утверждается электронный документ о смерти Начиная с 1 сентября с согласия родственников медицинское свидетельство о смерти будет формироваться в электронном виде с последующей передачей информации в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения и направлением для регистрации в ЗАГС. Это обеспечивает возможность ведения медицинской документации в электронной форме и позволяет создать единую базу данных медицинских свидетельств о смерти. Обновится Единая методика определения расходов на ремонт поврежденного транспортного средства по договору ОСАГО

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