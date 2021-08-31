Мурашко заявил, что "долгий ковид" может длиться шесть-девять месяцев и более

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Долгий ковид" у пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, может оставаться еще шесть-девять месяцев и более. В частности, могут наблюдаться симптомы неврологического характера, проявления со стороны сердечно-сосудистой системы и другие, сообщил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сегодня мы видим, что последствия заболевания - так называемый "длинный ковид" - могут длиться шесть-девять месяцев и более. При этом симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма. У пациентов отмечают неврологические, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенную утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата", - сказал он на селекторном совещании с регионами.

Мурашко добавил, что пациенты, испытывающие проблемы со здоровьем после перенесенной коронавирусной инфекции, должны максимально оперативно выявляться в ходе углубленной диспансеризации и направляться для реабилитации или лечения в амбулаторных или стационарных условиях в зависимости от состояния.. "Это особенно важно для пожилых граждан, которые, в том числе в силу сопутствующих заболеваний, больше подвержены тяжелому течению COVID-19 и его более длительным и опасным последствиям", - сказал он, добавив, что регионам необходимо проводить скоординированную работу по привлечению граждан, перенесших ковид, к прохождению углубленной диспансеризации.

Глава Минздрава также добавил, что в регионы поступили средства в размере 85 млрд рублей, выделенные на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в рамках территориальных программ госгарантий. "Это позволит в полном объеме обеспечить оказание как помощи пациентам с COVID-19, так и плановой медицинской помощи", - заключил Мурашко.