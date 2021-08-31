Санатории Сочи загружены до зимы благодаря программам восстановления от ковида

СОЧИ, 31 августа. /ТАСС/. Сочинские санатории принимают бронирования мест на ноябрь и декабрь, высокая загрузка связана с предоставлением программ восстановления после коронавируса. Об этом сообщила глава департамента курортов администрации Сочи Светлана Батяйкина.

"Санатории уже берут брони на ноябрь и декабрь. Они в выигрышной ситуации с точки зрения предоставления антиковидных программ, то есть быстро перепрофилировались, ввели эти программы", - сказала Батяйкина.

За время пандемии программы восстановления после коронавируса прошли более 4 тыс. человек. Каждый крупный санаторий Сочи, по ее словам, разработал свою программу реабилитации.

Специальные программы реабилитации после коронавируса разработали осенью 2020 года 24 здравницы Сочи. Продолжительность курса лечения составляет от семи до 14 дней. В программу реабилитации включены озонотерапия, пребывание в барокамере и соляной пещере, лечение минеральными водами и грязями. Кроме того, гостям предлагают кислородные коктейли и массаж.

По итогам 2020 года программы на реабилитацию в санаториях города прошли порядка 900 россиян из разных регионов РФ.