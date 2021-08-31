Экологи выступают против модернизации ТГК-11 в Омске только за счет бюджета

ОМСК, 31 августа. /ТАСС/. Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает, что необходимо срочно определиться с источниками финансирования модернизации "Территориальной генерирующей компании № 11" - производителя и поставщика электрической и тепловой энергии в Омской области, говорится в сообщении РЭО.

По его мнению, программа модернизации ТГК-11 не должна реализовываться за счет средств налогоплательщиков, так как, по его оценке, предприятие является основным загрязнителем воздуха Омска. "На ТЭЦ приходится 37% всех выбросов в городе", - говорится в сообщении.

"Добиться целевых показателей федпроекта "Чистый воздух" в Омске без кардинального снижения выбросов от ТЭЦ не получится. Поэтому необходимо срочно определяться с источниками финансирования", - подчеркнул Рашид Исмаилов.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко также говорила о том, что ряд самых грязных предприятий должны самостоятельно модернизировать свои объекты. "Промпредприятия должны сделать все, чтобы граждане могли открыть форточку и свободно дышать. Но! Не должны все налогоплательщики через средства федерального бюджета в стопроцентном объеме оплачивать мероприятия по модернизации. Это задача предприятий", - писала она в своем Instagram.

Абрамченко отмечала, что Омск находится на пятом месте среди городов с самым с загрязненным воздухом. "Две ТЭЦ - входят в список основных загрязнителей, но все еще не подготовили планы модернизации", - добавляла она.

О поручениях вице-премьера

Ранее Абрамченко поручила профильным ведомствам подготовить план мероприятий по снижению выбросов в атмосферу омских электростанций ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, принадлежащих компании ТГК-11 (входит в "Интер РАО").

Росприроднадзор по итогам проверки предприятий ТГК-11 в Омске выявил на трех ТЭЦ 89 нарушений, включая использование неисправных фильтров, превышение установленных объемов выбросов. Был зафиксирован факт сброса загрязняющих веществ в реку Омь с превышением предельно допустимых концентраций железа, марганца, меди, алюминия.

План поручено представить в ноябре. Как отметила вице-премьер, срыв модернизации теплоисточников ТГК-11 может привести к неисполнению в Омске федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".