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Экологи выступают против модернизации ТГК-11 в Омске только за счет бюджета

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает, что модернизации не должна реализовываться за счет средств налогоплательщиков, так как, по его оценке, предприятие является основным загрязнителем воздуха в городе

ОМСК, 31 августа. /ТАСС/. Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает, что необходимо срочно определиться с источниками финансирования модернизации "Территориальной генерирующей компании № 11" - производителя и поставщика электрической и тепловой энергии в Омской области, говорится в сообщении РЭО.

По его мнению, программа модернизации ТГК-11 не должна реализовываться за счет средств налогоплательщиков, так как, по его оценке, предприятие является основным загрязнителем воздуха Омска. "На ТЭЦ приходится 37% всех выбросов в городе", - говорится в сообщении.

"Добиться целевых показателей федпроекта "Чистый воздух" в Омске без кардинального снижения выбросов от ТЭЦ не получится. Поэтому необходимо срочно определяться с источниками финансирования", - подчеркнул Рашид Исмаилов.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко также говорила о том, что ряд самых грязных предприятий должны самостоятельно модернизировать свои объекты. "Промпредприятия должны сделать все, чтобы граждане могли открыть форточку и свободно дышать. Но! Не должны все налогоплательщики через средства федерального бюджета в стопроцентном объеме оплачивать мероприятия по модернизации. Это задача предприятий", - писала она в своем Instagram.

Абрамченко отмечала, что Омск находится на пятом месте среди городов с самым с загрязненным воздухом. "Две ТЭЦ - входят в список основных загрязнителей, но все еще не подготовили планы модернизации", - добавляла она.

О поручениях вице-премьера

Ранее Абрамченко поручила профильным ведомствам подготовить план мероприятий по снижению выбросов в атмосферу омских электростанций ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, принадлежащих компании ТГК-11 (входит в "Интер РАО").

Росприроднадзор по итогам проверки предприятий ТГК-11 в Омске выявил на трех ТЭЦ 89 нарушений, включая использование неисправных фильтров, превышение установленных объемов выбросов. Был зафиксирован факт сброса загрязняющих веществ в реку Омь с превышением предельно допустимых концентраций железа, марганца, меди, алюминия.

План поручено представить в ноябре. Как отметила вице-премьер, срыв модернизации теплоисточников ТГК-11 может привести к неисполнению в Омске федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".

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