В Ленобласти почти полмиллиона предпринимателей оформили ковид-паспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Ковид-паспорта в Ленинградской области оформили 426 предпринимателей, самые активные из них оказались в Лужском районе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ленинградской области.

"Больше всего паспортов коллективного иммунитета выдано в сфере торговли - 186, в сфере общепита - 76 паспортов, бытового обслуживания - 73 паспорта. Также документ получили 84 предпринимателя из других сфер бизнеса и семь производственных предприятий", - говорится в сообщении.

В конце июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал введение паспортов ковидной безопасности для бизнеса, получить их можно было на добровольной основе. Предполагалось, что ковид-паспорт позволит организации выйти из-под действующих в данной зоне ограничений. Для оформления паспорта необходимо было предоставить в районную администрацию документы о количестве сотрудников - вакцинированных и переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев. Если в сумме количество сотрудников этих категорий достигнет 80%, организация получает паспорт ковидной безопасности, согласованный Роспотребнадзором.

Для тех, кто предпочел не оформлять ковид-паспорт, продолжают действовать ограничения, соответствующие определенной зоне так называемого "светофора" в зависимости от степени распространения заболевания.