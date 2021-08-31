Дворцовый мост Петербурга подсветят красным к 80-летию прихода союзного конвоя "Дервиш"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Красную подсветку на три дня включат на Дворцовом мосту, являющемся одним из символов Санкт-Петербурга, в честь 80-летия прихода первого союзного конвоя "Дервиш" в Архангельск, рассказали журналистам во вторник в пресс-службе госучреждения "Ленсвет". Конвои доставляли грузы в годы Великой Отечественной войны, в том числе и в блокадный Ленинград.

"С 31 августа по 2 сентября архитектурно-художественная подсветка Дворцового моста будет переведена в красное световое оформление в честь 80-летия прибытия в Советский Союз первого союзного конвоя "Дервиш". [31 августа 1941 года] в СССР прибыл первый союзный арктический конвой "Дервиш", обеспечивший во время Второй мировой войны доставку стратегических и жизненно необходимых грузов, отправленных на фронт. Поставляемые в СССР продовольствие, оборудование и боеприпасы имели огромное значение для осажденного Ленинграда", - говорится в сообщении.

Подсветка будет включаться в 20:30. Специалисты проведут включения удаленно. Подсветка Дворцового моста к 80-летию первого прибытия конвоя - это совместный проект городского комитета по делам Арктики и "Ленсвета".

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в честь юбилейной даты во вторник был произведен пушечный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. У монумента "Памяти моряков Полярных конвоев 1941-1945" в Сквере полярных конвоев состоится митинг.

Из Петербурга в Архангельск, где во вторник проходит масштабное празднование, отправилась делегация. "Наш город, Архангельск и Мурманск сегодня совместно празднуют эту дату. Мы склоняем головы перед подвигом гражданских и военных моряков, которые по ледяным водам северных морей, под атаками подводных лодок и налетами авиации, доставляли в наши северные порты необходимые фронту грузы - танки, самолеты, продовольствие. Они приходили и в блокадный Ленинград", - цитирует пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова.

История конвоев

С августа 1941 по май 1945 года от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1 507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). В Архангельск, Молотовск и Мурманск доставили более 22 тыс. самолетов, свыше 13 тыс. танков, 13 тыс. орудий, 639 кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие на сумму более 2 млрд долларов, что обеспечило около 12% потребностей фронта и тыла.

Арктический маршрут союзных конвоев (грузы доставлялись также по Тихому океану и через Иран) был самым коротким, но считался наиболее опасным. Он обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей.